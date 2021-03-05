كمالا هاريس لنتنياهو: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أكدت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، ”التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل”.



وقال البيت الأبيض إن هاريس ونتنياهو تناولا معارضة حكومتيهما ”لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة الولاية القضائية على جنود إسرائيليين“.

وتأتي تلك التصريحات بعد يوم من قول مدعية المحكمة الجنائية إن مكتبها سيحقق رسميا في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

وأبدت الولايات المتحدة، الأربعاء، ”معارضتها الشديدة“ للتحقيق الذي فتحته لتوها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين: ”نحن نعارض بشدة، ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني“.

وأضاف: ”سنواصل التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي ترمي إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل“، مذكراً بأن الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة.

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي أبدتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الأربعاء، فتح تحقيق رسمي في الأوضاع في كل من قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة وترفض ولايتها القضائية، وهو موقف تدعمها فيه حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

ورحب الفلسطينيون بالتحقيق الدولي باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.