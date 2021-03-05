شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر.. 587 إصابة جديدة و49 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الخميس تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 49 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 455 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و 610 حالة حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 184 ألفا و 755 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10871 حالة وفاة.