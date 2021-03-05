شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يدفع بالعشرات للموت في جبهتي مأرب وتعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي المدعومة من ملالي إيران مصرعهم وأصيب آخرون بمواجهات مع الجيش اليمني الأربعاء، بجبهة مأرب وتعز، وفق ما قالت مصادر عسكرية أمس الخميس.

وكبدت قوات الشرعية ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح، وبحسب ما نقلته «سبأ» الرسمية، قال مصدر عسكري: إن 11 من عناصر ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون أمس الأول، بمواجهات مع الجيش الوطني اليمني في مناطق القوز بالأشروح بجبهة مقبنة غرب محافظة تعز.

وقال المصدر العسكري: إن قائد الميليشيات في المواجهات ويدعى «أبو حاتم»، لقي مصرعه مع عشرة آخرين، مشيرًا إلى أن المعارك أسفرت عن تحرير جبل رحنق في منطقة قهبان.

من جهته، تابع رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك، سير المعارك في جبهة تعز، مشددًا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية والميدانية حتى رفع الحصار المفروض على المدينة، واستكمال تحرير المحافظة من سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد عبدالملك خلال اتصالات أجراها مع محافظ تعز، نبيل شمسان، وقائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد ميليشيات الحوثي ومشروعها العنصري التابع لإيران، تعتبر معركة وطنية وعروبية، ويجب الانتصار فيها.

وفي مأرب، سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مارب.

وقال مصدر عسكري: إن أكثر من 43 عنصرًا حوثيًا لقوا مصرعهم وجُرح آخرون، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات، وأضاف: إن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر مخزن أسلحة ومدرعة تابعة للميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في المشجح، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.