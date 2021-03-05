التصدي لـ"نووي إيران".. نتنياهو يهاتف نائبة الرئيس الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

ولفت نتنياهو في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هاريس هنأته على النجاح الكبير لحملة التطعيم التي قامت بها حكومة تل أبيب ضد فيروس كورونا.



كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق مشترك لتعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مجال مكافحة جائحة كورونا.

وأضاف نتنياهو على حسابه "أبلغت نائبة الرئيس الأمريكي أننا سنواصل تعزيز التعاون على الصعيد الاستخباراتي وأنني بصفتي رئيسا للحكومة الإسرائيلية فإنني ملتزم بمنع إيران من تطوير سلاح نووي الذي ليس له هدف إلا التدمير".

"معدلا جذريا"

والأربعاء الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا".

وحث شتاينتز، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل" على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي.

وقال، في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه (آي.اتش.إس) عبر الإنترنت، إنه "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

وفي منتصف الأسبوع الماضي، اتفقت إسرائيل والولايات المتحدة على التشاور والتنسيق حول أي قرارات بشأن إيران.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، خلال اجتماع مرئي مع ممثلين إسرائيليين في شرق آسيا والمحيط الهادئ، "إذا كان أي شخص يعتقد أن الأمريكيين سيهرولون لعقد اتفاق مع إيران فهذا لم يحدث حتى الآن، وآمل ألا يحدث في المستقبل".