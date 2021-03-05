السعودية تُعلن عن بدء استقبال "مطار العلا" للرحلات الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن موافقتها على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا.



وجاءت موافقة الهيئة، بحسب بيان، بعد استيفاء المطار كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية، وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

وشهد ”مطار العلا الدولي“ منذُ شهر آب/أغسطس من عام 2019، عددًا من المشاريع التطويرية، نفذتها الهيئة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة وأهداف رؤية 2030 للمملكة.

وبحسب بيان الهيئة، رفعت الأعمال التطويرية القدرة الاستيعابية للمطار من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، ووصلت الساحة الإجمالية للمطار نحو 2 مليون و4 آلاف متر مربع.

وذكرت الهيئة في بيانها، أنه تم زيادة إمكانيات ساحة الطيران في المطار لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة، إذ وصلت إلى 49 ألف متر مربع تتسع لـ15 طائرة تجارية في وقت واحد.

وأشار البيان إلى أن الأعمال التطويرية في المطار تضمنت أيضًا عدة مرافق وخدمات جديدة، منها صالة تنفيذية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وبنية تحتية تواكب البيئة المنفردة، إضافة إلى توفير جميع الخدمات والمرافق والبيئة الاستثمارية.