شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون تجاه جازان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض- واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه منطقة جازان، محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف المالكي أن الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ الباليستية، وأن هذه الأعمال تمثل جرائم حرب. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.