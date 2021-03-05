شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا قلقة من تجنيد منظمات ارهابية مراهقين خلال الإغلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدت بريطانيا، الخميس، قلقها البالغ من ارتفاع عمليات اعتقال مراهقين بسبب جنح ذات طابع إرهابي، وربطت بين الإغلاق المفروض لمواجهة الجائحة وتجنيد تنظيمات مثل «داعش» شباناً. ولفت وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمام النواب إلى ارتفاع بنسبة 7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مدى عام، في «حجم المحتوى الإرهابي على الإنترنت» و«ارتفاع مقلق في نسبة الأطفال والمراهقين المعتقلين الآن بسبب جنح إرهابية».

وأشار راب إلى أن شرطة لندن تعتبر أن عمليات الإغلاق المتتالية التي فرضت لمكافحة الجائحة تسهل «الوصول الرقمي» من «إرهابيين» إلى «أولئك الذين ربما يكونون الأكثر تقبلاً لروايات المتطرفين»، مشيراً بأصابع الاتهام إلى تنظيم «داعش» الذي يعتبره «أكبر تهديد إرهابي على الصعيدين الوطني والخارجي».

من جهتها، قالت النائبة العمالية المسؤولة عن الشؤون الخارجية لدى المعارضة، ليزا ناندي، إنها «قلقة جداً» إزاء الطريقة التي يستهدف فيها تنظيم «داعش» الشبان خلال الإغلاق.

وفرضت بريطانيا منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي ثالث إغلاق مع إقفال المدارس لمكافحة الوباء. وشهدت في السنوات الماضية عدة هجمات تبناها تنظيم «داعش».

(أ ف ب)