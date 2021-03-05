بعد أيام من الاتفاق العسكري بين مصر والسودان.. إثيوبيا تلجأ لـ’’حل يُريح الجميع‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد وزير الري الإثيوبي، سيشلي بيكلي، أن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وقال الوزير الإثيوبي، في سلسلة تغريدات على حسابه تويتر، الخميس إنه "كان من دواعي سروري استضافة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية في المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان.. جمهورية الكونغو الديمقراطية هي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي".

وأضاف: "لقد ناقشنا الجمود الحالي وآليات استئناف المفاوضات ووجهات نظر إثيوبيا حول قضايا التفاوض، والتقدم المحرز في البناء والطريق إلى الأمام".

وتابع: "نتظل إثيوبيا ملتزمة بحل يربح فيه الجميع، كما تسعى لاستئناف التفاوض مع مصر السود وكما هو الحال دائمًا ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية في إيجاد حل حقيقي من خلال المفاوضات الثلاثية".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وعاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وبحسب بيان للمتحدث العسكري، تناولت إجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وإشتملت الزيارة على لقاء الفريق أول / عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمناً العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين .

كما إلتقى وزير الدفاع السودانى ونقل لسيادته تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية بإعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومى لكلا البلدين .

ثم إلتقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الملفات للموضوعات ذات الإهتمام المشترك للبلدين الشقيقين ، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة .

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان .

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الإتفاق عليه خلال إجتماعات اللجنة يعد إمتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكرى لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية .

حضر الإجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .

إثيوبيا تعلق

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، عدم اعتراض إثيوبيا على أي اتفاق بين مصر والسودان، إذا لم يكن موجها ضد إثيوبيا.

وقال "مفتي"، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "لا نعترض على أي معاهدة بين مصر والسودان إذا لم تكن موجهة ضد إثيوبيا".

إثيوبيا تتراجع

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أهمية حل ملف سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.

وتابع: "نسعى إلى حل أزمة سد النهضة بشكل يرضي الجميع".

وواصل: "نأخذ المخاوف السودانية والمصرية بشأن سد النهضة على محمل الجد لذلك نؤكد أهمية طريق المفاوضات".