بؤرة مصابين بـ”كورونا” بقناة “مدي 1 تيفي”

جدة - عبدالحي حسين - سجلت قناة “مدي 1 تيفي” إصابة 16 من العاملين، أحدهم مقدم أخبار، بفيروس كورونا بمدينة طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن مقر قناة “مدي1 تيفي” شهد تكون بؤرة من المصابين، مكونة من 13 صحفي وتقنيين ومقدم أخبار.

وأضاف المصدر ذاته، أن مقدم الأخبار قد أحس بالأعراض وهو يقدم الأخبار، ليضطر إلى الانسحاب لتتأكد إصابته في وقت لاحق، ووصفت حالته بالحرجة.

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر أن ارتفاع عدد الإصابات يهدد الاستمرار في إنتاج نشرات الأخبار في القناة؛ وتعد هذه هي البؤرة الثالثة التي يشهدها مقر “ميدي 1 تيفي” بطنجة.