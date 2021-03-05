طائرة مجهولة تقصف شاحنة سودانية على الحدود مع ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

قال مصدر أمني في مدينة الكفرة جنوبي شرق ليبيا، إن شاحنة نقل ثقيل مملوكة لأشخاص سودانيين، تعرضت لقصف جوي من طائرة مجهولة الهوية.

ووفق الضابط في أمن الكفرة توفيق الزوي، فإن الشاحنة التي كانت تحمل على متنها عدة سيارات صغيرة من ليبيا، كانت تقصد الحدود الليبية السودانية، وعند نقطة مثلث الحدود بجبل العوينات أغارت عليها طائرة حربية.