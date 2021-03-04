المدرب السابق لحراس “الماط” لـ”اليوم 24″: سعيد بالتتويج بالدوري الهندي رفقة لوبيرا وجحوح

جدة - عبدالحي حسين - عبر خوانما كروز، المدرب الاسباني السابق لحراس مرمی المغرب التطواني، عن سعادته بالتتويج بلقب الدوري الهندي رفقة فريق مومباي سيتي.

وقال خوانما، في تصريح خص به “اليوم 24″، إن المنافسة كانت قوية مع فريق ATK، وتابع قاٸلا “فزنا باللقب بعد الفوز بثناٸية نظيفة خلال الجولة الأخيرة وتأهلنا الی دوري عصبة الأبطال”.

وزاد متحدثا “البطولة لعبت في 3 ملاعب بمدينة غوا، وكل فريق كان يقيم في فندق تفعيلا للبروتوكول الصحي المتبع، مع اجراء التحاليل المخبرية للكشف عن الفيروس كل يومين، كنا نخرج فقط للتدرب وخوض المباريات”.



واستطرد قاٸلا “كانت فترة صعبة، لكن علی مستوی السلامة الصحية سارت الأمور بشكل أفضل، لقد خضت التجربة بالدوري الهندي بعد 3 سنوات بالبطولة القطرية”.



وشدد خوانما علی كون تجربة المدرب لوبيرا والمغربي جحوح، فال، طاطو، ومانو ساهمت في الظفر بلقب الدوري الهندي، وتابع “بلغنا محطة النصف وننافس علی لقب اخر، الدوري الهندي منظم ومستوی المحترفين جيد”.