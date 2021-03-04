المغرب يقرر تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

قرر المغرب، الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية، المفروضة منذ عام لمواجهة جائحة كورونا شهراً آخر حتى 10 أبريل/نيسان.



وأفادت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي أنها صادقت على مرسوم بتمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مرتقباً انتهاؤها في 10 مارس/آذار لشهر آخر، "حرصاً على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد-19".

ونوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال الاجتماع بنجاح حملة التطعيم ضد الفيروس.

وأشار في الوقت نفسه إلى "الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح في المستقبل القريب".

وأسفرت الحملة التي انطلقت أواخر يناير/كانون الثاني اعتماداً على لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم، عن تطعيم أكثر من 3,7 مليون شخص، بينهم أكثر من 360 ألفا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب آخر حصيلة رسمية، الأربعاء.

ويقارب مجموع المصابين بالوباء 885 ألفاً، توفي منهم 8653 منذ ظهور الفيروس في المملكة قبل عام.

كذلك مددت السلطات، الإثنين، لأسبوعين إضافيين حظر التجول، المطبق من الساعة 21,00 وحتى الساعة 06,00، في كل أنحاء البلاد منذ أواخر العام الماضي.

يضاف إلى ذلك حظر الحفلات والتجمعات وإغلاق المطاعم والمتاجر في الساعة 20,00.

وتطمح حملة التطعيم المجانية إلى تلقيح 80% من سكان البلد البالغ عددهم قرابة 35 مليونا.

وحصل المغرب حتى الآن على 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا ومليون جرعة من لقاح سينوفارم، بينما أعلنت الحكومة نهاية العام أنها طلبت 65 مليون جرعة من اللقاحين.