سفارة الإمارات في عمّان تنفذ المرحلة الثانية من حملة إغاثة المتضررين من البرد والشتاء

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

نفذت سفارة الدولة في عمّان المرحلة الثانية من حملة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث جرى توزيع نحو 1100 مدفأة و1300 بطانية على مستحقيها، وشملت منذ انطلاقها الشهر الماضي نحو 3100 من الأسر المتعففة والأيتام في مختلف محافظات المملكة، ومئات اللاجئين في المخيمات، بإشراف السيد خالد علي النعيمي القائم بأعمال سفارة الدولة في عمّان.



وأعرب النعيمي في هذه المناسبة عن بالغ تقديره واعتزازه لما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات متميزة على الصعد كافة، وبالروابط المتينة وأواصر التكافل الاجتماعي التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما قدم شكره للحكومة الأردنية على تعاونها مع سفارة الإمارات لإنجاح مبادرة إغاثة المتضررين من موجة البرد والشتاء في مراحلها كافة.

وأشاد بالتنسيق المستمر والبنّاء مع وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأردنية المعنية بالعمل الخيري والإنساني مشيرا إلى أن حملة المتضررين من موجة البرد والشتاء تأتي بتوجيهات حثيثة من قيادة دولة الإمارات الحكيمة، وفي إطار الدعم الإغاثي الذي دأبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذه سنوياً.