شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجل 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
نشر قبل ساعة واحدة - 11:07 مساءً, 4 مارس 2021 م
المناطق - واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 65,424 إصابة مؤكدة و 1,947 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 28,580,198 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 517,224 وفاة.