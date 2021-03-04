كوبيش يواصل الحشد الدولي لدعم الحوار الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل المبعوث الاممي إلى ليبيا اتصالاته ولقاءاته بالمسؤولين رفيعي المستوى في إطار حشد الدعم لعملية الحوار الليبي-الليبي.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش، أجرى مباحثات في موسكو مع مسؤولين روس رفيعي المستوى.



والتقى كوبيش الخميس وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، حيث تناقشا حول القضايا المتعلقة بالتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وتضمنت المناقشات سبل المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وشدد الطرفان على الحاجة الملحة للمضي قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.



وحث الطرفان مجلس النواب الليبي على الالتئام في الموعد المقرر 8 مارس/ آذار، لمناقشة والنظر في التصويت على الثقة للتشكيل الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وجددت موسكو دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه إلى ليبيا مستقرة ومزدهرة وذات سيادة وموحدة.



وخلال الأيام القليلة الماضية أجرى كوبيش زيارات إلى إيطاليا وتركيا، إضافة إلى مشاورات هاتفية مع شركاء إقليميين ودوليين، في اليونان والمغرب وألمانيا ومصر وحلف شمال الأطلسي وفرنسا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب الليبي 8 مارس القادم جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة وفقا لدعوة من رئيس المجلس بمدينة سرت، بعد أن أكدت لجنة ( 5+5 ) تأمين الجلسة، وتقدم رئيس الحكومة الجديدة الخميس بتشكيلته كاملة بالأسماء.