طعام ملوث.. مرض غريب يصيب حماة الكابيتول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب النائب كريس سميث التحقيق في أسباب مرض مجموعة من أعضاء الحرس الوطني بعد تناولهم طعاما ملوثا خلال نشرهم لحماية الكابيتول.

طالب النائب كريس سميث التحقيق في أسباب مرض مجموعة من أعضاء الحرس الوطني بعد تناولهم طعاما ملوثا خلال نشرهم لحماية الكابيتول.

وذكرت صحيفة "نيويور بوست" أن سميث النائب الديمقراطي، أشار في رسالته إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن ما يقرب من 30 عضوًا من حرس الولاية أصيبوا بالمرض، كما حدث مع جنود من ولايات أخرى، بعد تزويدهم بـ "طعام ملوث وغير صحي".

وأضاف سميث في رسالته: "أصيب البعض بالقيء في ساحة انتظار السيارات التابعة لمجلس الشيوخ. والمثير للقلق، أن الجنود لاحظوا أنهم تلقوا لحومًا نيئة تمامًا، وبعضها، وفقًا لتقارير صحفية، كان يحتوي على قطع من المعدن".

كما طلب من بيلوسي التحقيق في متعهد الطعام الخاص الذي زود الحرس الوطني بالطعام، و"إلغاء عقده"، وتعيين مورد طعام جديد.

وتابعت الرسالة: "الرجال والنساء المنتشرون هنا من نيوجيرسي وأماكن أخرى لحماية مبنى الكابيتول يستحقون وجبات آمنة وصحية تمامًا".

أصيب العشرات من جنود الحرس الوطني الذين يدافعون عن مبنى الكابيتول بالمرض بعد تناول الطعام، حيث قال أحد عناصر الحرس الوطني الميشيغان إنهم عثروا على لحوم أبقار نيئة وبرادة الحديد.

ونشر الآلاف من قوات الحرس الوطني في مبنى الكابيتول، بعد محاولة حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب اقتحام المبنى، خلال اجتماع الكونجرس للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، بفوز الرئيس بايدن بالانتخابات.

أعلن مسؤولون في البنتاجون، الإثنين، استمرار بقاء الآلاف من جنود الحرس الوطني في واشنطن حتى منتصف مارس/آذار بسبب "تهديدات" مستمرّة.

ولم يقدم المسؤولون معلومات محددة حول هذه التهديدات، وأشاروا إلى أنّ المعلومات جاءت من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي".

لكنّ واشنطن لا تزال قلقة من احتمال حدوث مزيد من أعمال العنف بعد اعتداء 6 يناير/كانون الثاني على الكونجرس، وخاصة قبل البدء بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 8 فبراير/شباط.

وقال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي جون ويتلي، إنّه ومسؤولين آخرين جرى إطلاعهم على مخاطر محتملة تحيط بمناسبات "عدة" في واشنطن خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنّ المسؤولين الأمنيين أبدوا قلقهم من احتجاجات "قد تستخدمها جهات فاعلة خبيثة" أو من "مشكلات أخرى قد تظهر".