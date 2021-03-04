اعتقال خلية إرهابية تكفيرية بسوسة التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، من القبض على خلية إرهابية تكفيرية بمحافظة سوسة الساحلية.

وذكرت مصادر امنية لـ"العين الاخبارية" أن قوات الأمن بمحافظة سوسة، وبعد عملية استخباراتية ناجحة، تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص بمنطقة القلعة الصغرى ينتمون لمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد الواقعتين بالوسط الغربي للبلاد، تتراوح أعمارهم بين 22 و27 سنة.

وأفادت المصادر ذاتها، طلبت عدم كشف هويتها، بأن هذه الخلية كانت تنوي استهداف مقرات أمنية ومنشآت سياحية بالمنطقة، إضافة إلى تهديد عناصر سياسية بالاغتيال.

وأوضحت أنه تم اكتشاف أمر هذه الخلية عن طريق رصد مسبق لهذه العناصر المفتش عنها.

يذكر أن العديد من الخلايا الإرهابية النائمة التي فككتها وأوقفت نشاطها القوات الأمنية التونسية في السنوات الأخيرة، تتمركز بالمرتفعات وسفوحها عبر محافظات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة وأغلبها متغلغلة في المجتمع التونسي خصوصا في المناطق الداخلية والأرياف.

كما تمكنت القوات الأمنية التونسية، مؤخرا، من تفكيك خلية بخمسة عناصر، يتزعمها قيادي داعشي بارز مصنف "خطير جدا" تولي مهام على رأس التنظيم الإرهابي خارج تونس، وكان معنيا بتنسيق نشاطات عناصر كتيبة "عقبة ابن نافع" الإرهابية المتحصنة بجبال تونس.

وعرفت تونس في السنوات العشر الأخيرة عمليات إرهابية أبرزها استهداف نزل الامبريال بمحافظة سوسة وقتل نحو 30 سائحا أوروبيا في يونيو/حزيران 2015.