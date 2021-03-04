اخبار العالم

شباب الصحفيين المصريين: إستراليا تسقط الجنسية عن سيدة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين: إستراليا تسقط الجنسية عن سيدة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن استراليا أسقطت الجنسيه عن سيده تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلنديه بسبب ثبوت انتمائها لداعش، مؤكدة الجبهة علي ان رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اتهمت استراليا بالتخلي عن مسئوليتها عندما أسقطت من جانب واحد جنسية امرأة محتجزة في تركيا بدعوي انتمائها لتنظيم داعش.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن ارديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اكدت أنة من الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسئولية عن حالة تتعلق بسيدة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة وتقيم في استراليا وعائلتها تعيش هناك وتوجهت إلى سوريا من استراليا بجواز سفرها الاسترالي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا