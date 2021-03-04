شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات السعودية تعترض وتدمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية بإتجاه جازان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال المتحد الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن،تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم الخميس من إعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران تجاه منطقة (جازان) محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.



وأضاف العميد المالكي في تصريح نشرته وكالة واس السعودية الرسمية، أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الصواريخ البالستية .. لافتاً إلى ان هذه الاعمال تمثل جرائم حرب .

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية