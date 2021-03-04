العربية: مجلس الأمن ينهي جلسته حول إقليم تيغراي الإثيوبي دون اتفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن مجلس الأمن انهى جلسته حول إقليم تيغراي الإثيوبي دون اتفاق.



طلبت ست دول هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وإستونيا، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لبحث مستجدّات الوضع الإنساني في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، وفق ما كشفه دبلوماسيون غربيون، الثلاثاء.

هذا وتوقّف المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عند تقارير بشأن الانتهاكات في تيغراي، داعياً السلطات الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الإقليم لتقديم المساعدة المطلوبة للضحايا والناجين.