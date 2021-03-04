شكرا لقرائتكم تركيا.. 9 قتلى بتحطم مروحية جنوب شرق البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي، جنوب شرقي البلاد.

في التفاصيل، نقلت وسائل إعلام تركية، أن مروحية عسكرية تحطمت جنوب شرقي البلاد، تحديداً على سفوح جبل نمرود في منطقة تاتفان الواقعة في محافظة بدليس التركية.

9 قتلى و4 إصابات

وأضافت أن المروحية سقطت بعد مغادرتها من منطقة بينغول، وخلّف الحادث 9 قتلى و4 إصابات.

إلى ذلك، وبحسب المعلومات فقد توجهت سيارات الإسعاف التركية والأطقم الطبية إلى المنطقة، إضافة إلى فرق من الأجهزة الأمنية فور وصول الخبر.

يشار إلى أن الحادث وقع في منطقة تقاتل فيها القوات التركية مسلحي حزب العمال الكردستاني، فيما لم تكشف السلطات عن الأسباب.