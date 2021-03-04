شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بإنشاء النظام «الفيدرالي» بالسودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، امس الخميس، المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2021 بإنشاء نظام الحكم الإقليمي (الفيدرالي) بالسودان. ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، هياكلها، واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، طالب المرسوم الدستوري جميع الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ. ويأتي صدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019، وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 (تعديل) 2020 مقروءة مع المادة 10 (2) من الباب الأول من اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 والمادة 18 (1) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة الانتقالي لسنة 2019.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي أجرى في وقت سابق محادثات مع الرئيس الأوغندي يوويري موسفيني، في مدينة عنتيبي الأوغندية، وبحث معه تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والأمنية. وأشارت تقارير إلى أن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو إليها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني خلال العام الجاري، لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.

وفور انتهاء زيارته إلى أوغندا التي امتدت بضع ساعات، توجه رئيس مجلس السيادة إلى جنوب السودان. وأجرى محادثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، كما اجتمع إلى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال قيادة عبدالعزيز الحلو. وقالت الحركة الشعبية في تصريح مقتضب على لسان سكرتيرها العام عمار أموم، إن البرهان والحلو اجتمعا في مطار جوبا «في إطار مساعي فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين». وأفاد أموم بأن الاجتماع تم بناء على طلب البرهان، لكنه لم يخض في أي تفاصيل إضافية.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن تقديم 40 مليون جنيه استرليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان، لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما أخبر أيضاً رئيس الوزراء حمدوك أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية. وأجرى وزير الخارجية البريطاني محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، كما بحث مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، وخبراء قانونيين آخرين، قضية العدالة الانتقالية والإعلان عن برنامج بريطاني لدعم حوار شامل بقيادة سودانية حول هذه المسألة.

(وكالات)