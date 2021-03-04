شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تجمع 1.32 مليار دولار من طرح سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت وثيقة أن شركة مبادلة للاستثمار أصدرت سندات بشرحتين بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار يورو (1.32 مليار دولار) الأولى لأجل 6 سنوات والثانية بأجل 13 عاماً.

وبحسب «رويترز»، أصدرت مبادلة سندات بقيمة 600 مليون دولار لأجل 6 سنوات عند سعر 65 نقطة أساس، فوق معدل فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وشريحة ثانية بقيمة 500 مليون يورو لأجل 13 عاماً عند 90 نقطة أساس فوق معدل الفائدة.

ورتب بنوك «أبوظبي التجاري» و«بي إن بي باريبا» و«سيتي» و«أبوظبي الأول» و«آي إن جي» و«جيه بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» الصفقة عملية الإصدار.

من جهتها، منحت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لبرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، شركة «إم دي سي جي إم تي إن» درجة «AA».

يشار إلى أن شركة «إم دي سي» مملوكة بالكامل ومضمونة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، وهي جهة إصدار أدوات الدين لـ«مبادلة للاستثمار». ويعكس التصنيف الوضع المالي القوي لشركة «مبادلة» والدعم المتواصل من قبل حكومة أبوظبي.