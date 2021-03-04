شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء آل نهيان: مبارك بن محمد بصمة فارقة في تاريخ الوطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان، للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، يمثل بصمة فارقة ومشرقة في تاريخ الوطن بعطائه وإنجازاته وعمله لأجل الوطن ورفعته وضمان أمنه واستقراره.

وقالت: حرص المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، أن يسير على النهج الذي أرساه الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فامتلأت سيرته التي امتدت لعقود في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة بالعديد من المحطات البارزة والمواقف المشرفة، والتي جسد خلالها مفاهيم الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة والعطاء لأجل شعب الإمارات بمواطنيه ومقيميه.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته المؤسسة، عبر منصتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أمس، تحت عنوان «محطات من سيرة المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان»، وتحدث خلاله الدكتور جمال بن حويرب، المؤرخ والمستشار الثقافي في حكومة دبي.

وقال الدكتور جمال بن حويرب: إن المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، يمثل نموذجاً لكل من يريد العلا، ومن يطمح لخدمة وطنه، وأن يصل لأعلى المستويات، حيث عُرف عنه طيبة النفس والابتسامة الدائمة، فكان منارة تهتدي إليها النفوس.

وأشار إلى أن المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، ينتمي إلى أسرة عريقة حكمت مئات السنين، فأجداده أهل حكمة وشهامة وشجاعة، عرفت بأخلاقها النبيلة وصفاتها الحميدة.