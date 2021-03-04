شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العلا السعودي يبدأ استقبال الرحلات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السعودية بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلا، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عدداً من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنوياً، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع.

وتضمن المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صُممت وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، إضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشروعات التطويرية في المطار، إضافة إلى توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية، وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة تصل إلى 49000 متر مربع تتسع لـ 15 طائرة تجارية في وقت واحد. (واس)