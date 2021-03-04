شكرا لقرائتكم خبر عن من يتولى رئاسة لجنة الدفاع بـ"النواب" بعد وفاة الفريق كمال عامر؟ فقيه دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بخالص التعازى فى وفاة الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قائلا: "كان نائبا متميزا وقائدا جسورا من أبناء القوات المسلحة الباسلة، له الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان".

ولفت "فوزى" فى تصريحات له، إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تتناول فى المادة 42 منها بشأن إجراءات انتخابات اللجان، حالة خلو المقعد، ولكن إذا حدث ذلك خلال دور الانعقاد سيثار إليه استدعاء المبادئ العامة التى تملى ضرورة إجراء انتخابات لشغل المنصب الذى خلى بعد وفاة الفريق كمال عامر، وألا تكون هيئة المكتب منقوصة".

وأوضح أن ذلك يتم خلال فترة متلائمة بحيث تكون المدة معقولة بما لا يترتب على تجاوزها اختلال نظام أعمال اللجنة، مرجحا أن يتم ذلك خلال أسبوع على الأكثر بعد ما يعلن المجلس خلو المقعد بناء على إجراءات المادة 392 من اللائحة بأن يبلغ وزير الداخلية بوفاة العضو خلال 3 أيام من تاريخ وفاته".

وأوضح أن المادة 50 من اللائحة الداخليه تقول أن يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أكبر الوكيلين سنا ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، وهى المقصودة فى حالة الغياب وليس معني الغياب الخلو الكامل من العمل وإنما الغياب العارض وليس الدائم.



وشدد "فوزى" أن الأمر بحاجة إلى نصوص حاكمة باللائحة يتم وضعها تواجه حالات خلو مقعد هيئة مكتب اللجان النوعية، مطالبا أن يتم مراعاة ذلك لاحقا .

وكان قد توفي إلى رحمة الله الفريق كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، الخميس، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".