شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوفد ينعى الفريق كمال عامر: نموذج مشرف للوطنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ باسمه وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، والذى وافته المنية صباح اليوم الخميس، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال أبو شقة عن الراحل كمال عامر: " كان أخا وصديقا ونموذجا مشرفا للوطنية المصرية والأداء البرلماني المتميز".

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.