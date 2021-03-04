التسريب مستمر.. طلاب 2 ثانوي: امتحان الفرنساوي سهل والألماني صعب وعلم النفس "مباشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أدى طلاب الصف الثانى الثانوى، من امتحان مادتى اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، في ثالث يوم من أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد الطلاب، أنهم تمكن من الوصول إلى منصة الامتحان بسهولة "سيستم الامتحان"، لم يشهد أي أعطال أو مشكلات.

وأشاد الطلاب بسهولة امتحان مادة اللغة الأجنبية الفرنسية، وكانت الأسئلة مباشرة وتم حل الامتحان في 10 دقايق، غير أن الطلاب شكوا من صعوبة اللغة الألمانية، حيث تضمن الإمتحان بعض النقاط الصعبة، مؤكدين أن امتحان الألماني كان في مستوى أعلى من الطالب المتوسط.

ويتضمن امتحان اللغة الأجنبية الثانية"الماني، فرنساوي" 20 سؤال جميعها اختيار من متعدد.

وأشاد الطلاب بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الأسئلة كان بسيطة ومباشرة.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتليجرام، أسئلة الامتحانات، و تداول الطلاب لإجابات في جروبات خاصة بالطلاب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، إلكترونيا من المدرسة بنظام أوبن بوك .