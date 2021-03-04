شباب الصحفيين المصريين: إستراليا تسقط الجنسية عن سيدة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين أن استراليا أسقطت الجنسيه عن سيده تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلنديه بسبب ثبوت انتمائها لداعش، مؤكدة الجبهة علي ان رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اتهمت استراليا بالتخلي عن مسئوليتها عندما أسقطت من جانب واحد جنسية امرأة محتجزة في تركيا بدعوي انتمائها لتنظيم داعش.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن ارديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اكدت أنة من الخطأ أن تتحمل نيوزيلندا المسئولية عن حالة تتعلق بسيدة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة وتقيم في استراليا وعائلتها تعيش هناك وتوجهت إلى سوريا من استراليا بجواز سفرها الاسترالي.