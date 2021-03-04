الأمم المتحدة تدعو إرتيريا لسحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إنّ على إريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي المجاور لأراضيها، حيث تتواصل الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات انفصالية.

وقال لوكوك خلال كلمة له في جلسة: ”يتعيّن على قوات الدفاع الإريترية الانسحاب من إثيوبيا، ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها“.

ودعا إلى إقرار زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى الفظائع الجسيمة التي يُزعم ارتكابها هناك.