اخبار العالم

العربية: مجلس الأمن ينهي جلسته حول إقليم تيغراي الإثيوبي دون اتفاق

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مجلس الأمن ينهي جلسته حول إقليم تيغراي الإثيوبي دون اتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن مجلس الأمن انهى جلسته حول إقليم تيغراي الإثيوبي دون اتفاق.

 

طلبت ست دول هي الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وإستونيا، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لبحث مستجدّات الوضع الإنساني في إقليم "تيغراي" الإثيوبي، وفق ما كشفه دبلوماسيون غربيون، الثلاثاء.

 

هذا وتوقّف المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عند تقارير بشأن الانتهاكات في تيغراي، داعياً السلطات الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" إلى ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الإقليم لتقديم المساعدة المطلوبة للضحايا والناجين.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا