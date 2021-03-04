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عاجل.. اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه مدينة جازان السعودية، وفقًا لما ذكرته فضائية "العربية" في نبأ

 

وأضاف التحالف العربي، أنهم يتخذون الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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