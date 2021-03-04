شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث .. الاحتجاجات تتصاعد في لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق متظاهرون طرقا رئيسية في مناطق عديدة بلبنان اليوم الخميس في ثالث يوم من الاحتجاجات التي تغذيها حالة غضب بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبدأت الاحتجاجات يوم الثلاثاء بعد هبوط قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد مما زاد من غضب المواطنين القلقين منذ فترة طويلة بسبب الانهيار المالي. وأطاحت أزمة لبنان المالية، التي تفجرت في 2019، بالوظائف وزادت القلق من تزايد الجوع ومنعت المودعين من الوصول إلى أموالهم في البنوك. وأحرق المحتجون إطارات السيارات مساء اليوم الخميس ليغلقوا الطرق المؤدية للخروج من بيروت في جل الديب وفرن الشباك. كما أُغلق أيضا الطريق الرئيسي في منطقة زوق، شمالي العاصمة حيث ثارت توترات في بعض الأحيان بين قائدي السيارات الراغبين في المرور والمتظاهرين.