البرلمان يُصوت على مشروع يخص متوفي كورونا وعلى أعضاء مجلس الأمناء

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، الخميس، على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين بسبب التصدي لكورونا، كما صوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام.

وقال مصدر برلماني في حيدث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والادارية نتيجة التصدي لفيروس كورونا".

وأضاف المصدر أن "البرلمان صوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي، وهم عبد الحكيم جاسم شمخي ومحمد سلام القيسي وجعفر محمد ونان جاسم وعلاء هادي عبود حطاب ومارلين عويش هرمز".