انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. الجدول الكامل لزيارة البابا الى العراق غداً والان مع التفاصيل
07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما/ فيوميتشينو الدولي إلى بغداد
14:00 الوصول إلى مطار بغداد الدولي
14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي
14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي
15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد
15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد
15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد، ثم كلمة البابا
16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد، وكلمة البابا
07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف
08:30 الوصول إلى مطار النجف الأشرف
09:00 زيارة إلى المرجع السيد علي السيستاني في النجف الأشرف
10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية
10:50 الوصول إلى مطار الناصرية
11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور، كلمة البابا
12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد
13:20 الوصول إلى مطار بغداد الدولي
18:00 "القداس" في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد
الأحد 7 آذار2021
07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل
08:20 الوصول إلى مطار أربيل
08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل
08:30 لقاء رئيس الإقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل
09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل
09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل
10:00 صلاة "النشوة" لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل
10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش
11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش
11:30 زيارة مجتمع القرقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس
12:15 نقل إلى أربيل
16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل
18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد
19:15 الوصول إلى مطار بغداد الدولي
الاثنين 8 آذار2021
09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي
09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما
12:55 الوصول إلى مطار روما/ شيامبينو الدولي