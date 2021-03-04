التحالف يدمر صاروخا باليستيا حوثيا تجاه جازان السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية من اليمن تجاه جازان جنوبي المملكة.

وقال التحالف العربي في بيان، إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد التحالف العربي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.

تصعيد حوثي ارتفعت وتيرته بعد شطب الولايات المتحدة الجماعة الانقلابية المدعومة إيرانيا، من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتها فيها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحذرت الحكومة اليمنية الشرعية وخبراء من تداعيات الخطوة الأمريكية على مسار السلام الذي لغّمته مليشيا الحوثي منذ تدشين قطار حل الأزمة.