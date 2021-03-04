الانتخابات البلدية بإيطاليا.. تأجيل بأمر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدران حكوميان، الخميس، إن انتخابات البلدية والأقاليم في إيطاليا، ستتأجل بعد أن كان مقررا لها آواخر الربيع المقبل.

وبحسب "رويترز" فإن قرار التأجيل يعود إلى جائحة كورونا وسط مؤشرات متنامية على زيادة حالات الإصابة نتيجة السلالات المتحورة الجديدة للفيروس.

وأكد المصدران أن الانتخابات البلدية في العديد من المدن الكبرى بإيطاليا، مثل روما وميلانو وتورينو ونابولي، ستُجرى بين 15 سبتمبر/أيلول و15 أكتوبر/تشرين الأول.

ونبه المصدران إلى أن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على القرار.

وهذه أول انتخابات في عهد رئيس وزراء إيطاليا الجديد ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، الذي تولى مهامه في 13 فبراير/شباط الماضي.

ويهدف تعيين دراجي رئيسا للوزراء في إيطاليا إلى وضع حد لأزمة سياسية استمرت نحو أربعة أسابيع، في تلك البلاد التي ضربها وباء فيروس كورونا المستجد بقسوة.

وتبدو مهمة هذا الخبير الاقتصادي البارز صعبة، فإيطاليا تواجه أزمة وباء كورونا الذي تسبب بحوالي 90 ألف وفاة، ويتعين على الحكومة أن تقدم بحلول نهاية أبريل/نيسان خطة لإنعاش اقتصادها، الذي دخل في ركود بفضل مساعدة مالية كبرى من الاتحاد الأوروبي.

وتأمل إيطاليا في الحصول على حصة الأسد، نحو 200 مليار يورو من صندوق الإنعاش الأوروبي الذي أُقرّ في يوليو/تموز الماضي لكن عليها أن تعرض خطة مفصلة بالنفقات على بروكسل بحلول نهاية أبريل/نيسان.