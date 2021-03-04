براءة رئيس وزراء فرنسي من تهم الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير إعلامية محلية بتبرئة ساحة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد بالادور أمس، في محاكمة على خلفية اتهامات بتمويل غير قانوني لحملة انتخابية. وبرأت المحكمة الفرنسية المعنية بالفصل في القضايا الخاصة المتعلقة بأعضاء الحكومة، بالادور، الذي شغل منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 1993 و1995، من تهم استخدام أموال خاصة بصفقة أسلحة لتمويل حملة لإعادة انتخابه. من ناحية أخرى، صدر حكم بحق وزير الدفاع الأسبق، فرانسوا ليوتار، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى دفع غرامة، لتواطئه في إساءة استخدام الأصول.



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