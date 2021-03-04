شكرا لقرائتكم خبر ترحيب فلسطيني وعربي بقرار التحقيق الجنائي مع إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الرئاسة الفلسطينية أمس عن تقديرها لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين.

وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، «إن التحقيق يشمل الحرب (الإسرائيلية) على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف البيان «نثمن استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، ونشيد بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها».

وأكد البيان أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تتابع العمل الدؤوب بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، للحصول على حقوقنا وحماية الشعب الفلسطيني.

من جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بالتحقيق في الانتهاكات والجرائم الإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين، عاداً أن ذلك يمثل دليلا جديدا لإدانة الاحتلال وجرائمه.

وأكد أبو الغيط، في بيان، أن القرار ينسجم مع مبادئ العدالة الدولية ويعكس انحيازا للإنسانية وتجردا من جانب المدعية العامة وقضاة المحكمة الذين قرروا في الدائرة التمهيدية الأولى، الولاية القضائية للمحكمة على الانتهاكات المرتكبة من جانب سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة.

ولفت النظر إلى أن إسرائيل حاولت بشتى الطرق إسكات صوت المحكمة واتهام المدعية العامة بالتحيز، معربا عن أسفه لاتخاذ بعض الدول مواقف تساير التوجهات الإسرائيلية، داعيا الدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة احترام التزاماتها في هذا الصدد.