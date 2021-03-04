1400حقيبة شتوية سعودية للنازحين إلى تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1400 حقيبة شتوية في مديريتي المعافر والشمايتين بمحافظة تعز، استفاد منها 8400 فرد من النازحين، امتدادا للمشاريع الإغاثية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني. وفيما تفقد فريق المركز بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أمس، سير مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن، بمحافظات عدن، لحج، تعز، مأرب، المهرة، شبوة، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة حيث استفاد منها أكثر من 11 ألف شخص خلال أسبوع واحد.



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