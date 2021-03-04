شكرا لقرائتكم خبر السيسي: لن نرضى إلا باتفاق عادل وملزم لسد النهضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وشرح السيسي خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية، رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث، في بيان «إن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث أكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا».

وأكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية، للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وفقا لاحتياجات الجانب الغيني.

وأوضح السيسي أن المباحثات شهدت الاتفاق على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في غينيا بيساو، كما تم تناول القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين، وعلى رأسها موضوع مكافحة الإرهاب، وملف سد النهضة.

وأعرب رئيس غينيا بيساو، عن سعادته بحضوره إلي القاهرة، في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه الرئاسة، معربا عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس غينيا بيساو «إننا نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقائها»، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس المصري التعاون في المجالين الأمني والدفاعي.