شكرا لقرائتكم خبر أمير الكويت يجري فحوصات طبية في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صباح أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة. وكان في وداع أمير الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة. ويجري أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد سنويا فحوصات طبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يجري فحوصات طبية في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.