شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" ينعى كمال عامر: خدم مصر فى العديد من المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، الفريق فخرى كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وأحد كوادر حزب حُماة الوطن، الذى وافته المنية اليوم الخميس إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب في بيان له، إن بلادنا فقدت رجلًا من أبناء القوات المسلحة البواسل خدم مصر في العديد من المواقع، معربا عن بالغ التعازي لأسرة الفقيد وجموع تلاميذه وكافة أبناء المؤسسة العسكرية الأبطال، والزملاء بحزب حمُاة الوطن، وعلى رأسهم الفريق جلال هريدي في فقيد الوطن الذي خدمه دون كلل حتى الرمق الأخير.

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى، بكلا المجلسين.