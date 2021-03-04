إدارة نهضة بركان “تمدد” عقد المدرب السكتيوي

جدة - عبدالحي حسين - أكد مصدر موثوق مقرب من فريق النهضة البركانية، لـ”اليوم24″، أن إدارة الفريق جددت الثقة في المدرب السكتيوي، رغم الإقصاء من دور ثمن نهائي كأس العرش، أمام المغرب الفاسي بركلات الترجيح.

وتابع المصدر ذاته، أن الإدارة مددت عقد مدرب الفريق السكتيوي لمدة سنة ونصف السنة، ضاربة بذلك كل الأخبار الرائجة حول تخلي الفريق عن مدربه، بعد النتائج المتواضعة بالبطولة الاحترافية، والإقصاء من كأس العرش.

جدير بالذكر، أن نهضة بركان خرج من دور سدس عشر كأس العرش، على يد المغرب الفاسي بركلات الترجيح، في مباراة هتشكوكية انتهى وقتها الأصلي والإضافي بأربعة أهداف لكل فريق.