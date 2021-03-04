التوزيع الجغرافي للإصابات الـ394 بكورونا.. جهتا البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ394 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 230 حالة جديدة، منها 188 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وجهة الشمال، 39 حالة، منها 12 بالحسيمة.

كما سجلت بجهة الشرق، 28 حالة، منها 22 حالة بوجدة.

ثم جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، منها 10 حالات بسلا.

تليها جهة بني ملال خنيفرة، 21 حالة، منها 8 حالات بالفقيه بنصالح.

أما جهة مراكش آسفي، فسجلت بها 19 حالة، منها 17 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة سجلت 8 حالات، ثم 7 حالات بجهة درعة تافلالت، ونفس العدد بجهة الداخلة وادي الذهب، و6 حالات بجهة فاس مكناس، و4 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، وحالة واحدة بكلميم واد نون.

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