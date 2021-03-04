بعثة حوريا كوناكري تصل إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد

جدة - عبدالحي حسين - وصلت بعثة حوريا كوناكري الغيني اليوم الخميس إلى المغرب، عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، استعداد لمواجهة الوداد، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

وضمت اللائحة التي وصلت إلى المغرب 26 لاعبا: ثلاثة حراس مرمى، عبدولاي كانطي، موسى كامارا، روبرت أوندوغكارا وعشرة لاعبين في الدفاع، ألسيني كامارا، إبراهيما أميناتا كوندي، محمد لمين فوفونا، نابي سوماح، ساليف كوليبالي، بوباكار ساماسيكو، أبو مانغ كامارا، أولا عباس تراوري، إبراهيما سوري، غودفريد أسونتي.

وضم خط الوسط ستة لاعبين، بريفو مينساه، درامان نيكييما، مورلاي سييلا، بافور سيبي، محمد دجيبو، فودي كامارا؛ بينما بلغ عدد لاعبي خط الهجوم سبعة مهاجمين، إنوك أجيي، ألسيني سوماه، أوكانسي مانديلا، داوودا كامارا، ياخوبا باري، هيريتيي ماكامبو، سيكو كيتا.

ويواجه الوداد نظيره حوريا كوناكري يوم السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.