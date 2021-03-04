ركلات الترجيح “ترجح” كفة رجاء بني ملال على حساب وداد السرغنة

جدة - عبدالحي حسين - تغلب فريق رجاء بني ملال، على نظيره وداد قلعة السراغنة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما بالملعب البلدي بالسراغنة، برسم سدس عشر كأس العرش، ضامنا بذلك مقعدا له في الربع.

وانتهت أشواط المباراة الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بين الطرفين هدف لمثله، حيث كان وداد قلعة السراغنة السباق للتهديف، وكان بين قوسين من تحقيق المفاجأة، لولا هدف الملاليين الذي جاء في العشرين دقيقة الأخيرة من المباراة؛ احتكم على إثرها الفريقان للأشواط الإضافية، التي لم تغير في عداد النتيجة، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لرجاء بني ملال بستة أهداف لخمسة.

وسيواجه رجاء بني ملال في دور ربع نهائي الكأس، نظيره حسنية أكادير، المتأهل على حساب الكوكب المراكشي بركلات الترجيح.