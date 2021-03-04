تفجير عدن.. إدانة حكومية سريعة وتحقيق فوري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الحكومة اليمنية بشدة، الخميس، تفجير عدن ووجهت الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق فوري لكشف ما وصفته بـ"الهجوم الإرهابي الغادر".

واطمأن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، على سلامة قائد قوات الدعم والإسناد العميد محسن الوالي وأركان حربه العميد نبيل المشوشي، الذي استهدفهما "التفجير الإرهابي"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد عبدالملك أن غايات من يقف وراء الهجوم الغادر الذي أقدمت عليه عناصر إرهابية خارجة عن النظام والقانون لن تتحقق، وسوف يكون مصيرها الفشل كما حدث في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي، في إشارة لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

ولاقى التفجير تنديدا شعبيا وسياسيا وحكوميا واسعا؛ حيث اعتبرته مساعي مكشوفة لإرهاب مدفوع يستهدف أمن العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار بيان لمتحدث المجلس الانتقالي، علي الكثيري، إلى أن العملية الإجرامية الدموية نتاج قوى الإرهاب وداعموها والتي تحاول مجددا نشر الرعب في عدن عبر تصفية قياداته الأمنية.



وأعرب المجلس عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية، مؤكدا أن مدبري ومنفذي العمل الإجرامي لن يفلتوا من العقاب.



ودعا البيان، اطلعت ”الخليج 365” نسخة منه، "كافة القوى الأمنية في عدن إلى التحرك السريع والفاعل لمعاقبة مرتكبي هذه العملية الإرهابية ومن يقف خلفهم، وتكثيف الحملات الأمنية ضد "جماعات التطرف والإرهاب والعصابات المدفوعة الرامية زعزعة أمن عدن ومحافظات جنوب اليمن".



وحمل البيان المسؤولية لما وصفها بـ"قوى معادية لخيارات شعبنا الجنوبي" ممن يعلنون صراحة أن معركتهم ليست مع العدو الحوثي ومليشياته، محذرا من أن صبر قواته لن يطول تجاه "حرب المفخخات وحرب الخدمات، ومحاولات العبث بحياة اليمنيين".



من جهته، اعتبرت المقاومة الوطنية (قوات حراس الجمهورية) بالساحل الغربي لليمن تفجير عدن مساع خبيثة و مكشوفة لإرباك المشهد الأمني والسياسي ولا يصب إلا في خدمة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأدانت المقاومة الوطنية على لسان متحدثها الرسمي العميد ركن صادق دويد، بشدة العملية الإرهابية ومحاولة استهداف القيادات الأمنية في عدن، مشددة على ضرورة اليقظة وإفشال المخططات التخريبية.



‏في وقت سابق، قال مصدر أمني لـ"الخليج 365": إن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في انفجار عن بعد عبر سيارة ملغومة استهدفت موكب قائد ألوية الدعم والإسناد.

وبلغت آخر حصيلة معلنة لضحايا التفجير الإرهابي 17 قتيلا وجريحا وفقا للجنة الطبية لقوات الدعم والاسناد والتي أكدت أنها أحصت ونقلت الضحايا في مختلف مستشفيات عدن.



ويعتبر هذا التفجير هو الأول من حيث طبيعته الذي تشهده العاصمة المؤقتة، منذ الهجمات التي استهدفت مطار عدن الدولي، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، لدى وصول الحكومة الجديدة لأداء مهامها.



وحمّلت الحكومة مليشيات الحوثي مسؤولية تلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وقالت إنها تملك أدلة قاطعة على أن الحوثيين هم من يقفون وراء استهداف مطار عدن بدعم إيراني.