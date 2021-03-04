حرمان جيل بايدن من هاتفها الشخصي.. لماذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت جيل بايدن للطلاب في ولاية بنسلفانيا خلال جولتها التي شملت مدارس ولايتين أعيد فتحها أنها أُبعدت عن هاتفها الشخصي كسيدة أولى .

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جيل بايدن، قالت للطلاب: "بصفتي السيدة الأولى، أخذوا هاتفي بعيدًا، لذا ليس لدي هاتف أيضًا".

من الطبيعي أن يتخلى الرؤساء والسيدات الأوائل عن هواتفهم الشخصية عند دخولهم البيت الأبيض ، وذلك لأسباب أمنية.

فمن المفترض أن تحتوي الهواتف التي يستخدمونها على تعديلات أمنية خاصة لمنع اختراقها أو التجسس عليها.

يشتكي معظمهم من فقدان أجهزتهم الشخصية، فقد تلقى باراك أوباما جهاز "بلاك بيري" جرى تعديله خصيصا حتى يتمكن من البقاء على اتصال أثناء الرئاسة.

هذا بعينه ما حدث أيضا عندما تحدى دونالد ترامب التحذيرات الأمنية واستمر في استخدام هاتفه الخلوي الشخصي.

والتقت جيل بايدن بالطلاب الذين عادوا إلى الفصول الدراسية واستمعت إلى كيف عاد المعلمون بأمان إلى التعليمات الشخصية خلال زيارة للمدارس في كونيتيكت وبنسلفانيا يوم الأربعاء.

ورافقها في رحلتها وزير التعليم الجديد ميجيل كاردونا، لتسليط الضوء على كيفية انتقال المدارس من التعلم الافتراضي إلى التعليم المباشر.

جيل بايدن محاضرة في الكلية المجتمعية وكانت تلتقي مع طلابها افتراضيا من البيت الأبيض، حيث ظلت العديد من الجامعات مغلقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت سيدة أمريكا الأولى خلال الزيارة أن الأمهات اضطررن لتحمل معظم العبء في التعامل مع جائحة كورونا وأن الأمهات يعانين منذ ما قبل الجائحة، لكن الأمور تجاوزت كل ما يتعين على الأمهات أن تتعامل معها، مشيرة إلى أنهن يساعدن أطفالهن في التعامل عبر الإنترنت.

وحول مدى احتفاظها بالتوازن بين التزاماتها فى البيت الأبيض وبين عملها كأستاذة جامعية ودورها كأم قالت إننى كأي سيدة أمريكية تعمل وتحاول أن تعتنى بأسرتها.

وقالت جيل بايدن، 69 عاما، "إننى أحب عملى فى مجال التدريس، وأقوم بمهامى بشأن مختلف الأمور التى أعمل بها فى البيت الأبيض."

في السياق ذاته، حث الرئيس بايدن على منح الأولوية للمعلمين في الحصول على لقاح كوفيد، لكنه لم يشدد على أهمية إعادة فتح المدارس – الأمر الذي يثير توترا بينه وبين النقابات التي دعمت ترشحه للرئاسة.