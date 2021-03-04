مقتل جندي مالي وإصابة اثنان بجروح في هجوم على مركز أمني في وسط البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل جندي مالي وأصيب اثنان بجروح، الخميس، في هجوم على مركز أمني في وسط البلاد.



وبحسب ما أعلنه الجيش المالي، في بيان له، فإن ثمانية مهاجمين قتلوا في الرد "القوي" لعناصره.

وقال الجيش إن المركز الأمني التابع للقوات المسلحة في دينانغورو القربية من الحدود مع بوركينا فاسو "صد بقوة هجوم إرهابي".

وأضاف أن الحصيلة المؤقتة وصلت في "صفوفنا إلى قتيل وجريحين" و"في صفوف العدو إلى ثمانية قتلى".

ولفت إلى أنه استولى من المهاجمين على آلية وأربع دراجات نارية وأسلحة مختلفة.

ويعتبر وسط مالي من البؤر الرئيسية لأعمال العنف التي تنسب إلى المتطرفين وأوقعت آلاف القتلى العسكريين والمدنيين منذ 2012. وتوسعت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر.

وقتل جنديان ماليان على الأقل وأصيب سبعة في 23 فبراير/شباط في كمين استهدف قافلتهم بين سيفاري وكونا في منطقة موبتي (وسط).